مواطن يكبل أطفاله الـ5 ووالدتهم بالسلاسل والجهات الأمنية تحررهم

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الجهات الأمنية والصحية في حائل، من إنقاذ 5 أطفال (2- 5 أعوام) ووالدتهم، كانوا محتجزين بالسلاسل داخل منزلهم، متهمين والدهم، الذي طلَّق أمهم، باحتجازهم ومغادرة المنزل وتركهم مقيدين لأكثر من 24 ساعة.

وذكرت المصادر بأن شرطة منطقة حائل تلقت من أحد المواطنين بلاغًا حول سماعه استغاثات أطفال من أحد الشقق السكنية القريبة، وعند استكشافه الأمر تبين أن باب الشقة موصد بالسلاسل، فتقدم ببلاغه لغرفة عمليات الشرطة.

وأضافت المصادر أن الدوريات الأمنية والهلال الأحمر والدفاع المدني باشرت البلاغ، وتوجهت للموقع، وقامت بكسر باب المنزل حيث تم تحرير أفراد العائلة ونقلهم لمستشفى الملك خالد بحائل للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وكثفت الجهات الأمنية بحائل عمليات البحث عن والد الأطفال، فيما تم إبلاغ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراءات النظامية لحماية المطلقة وأطفالها.