شركة أودي تكشف عن مواصفات النسخة الكهربائية الجديدة من طراز A6

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
النسخة الكهربائية الجديدة من طراز A6
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة أودي عن مواصفات النسخة الكهربائية الجديدة من طراز A6، التي تندرج ضمن فئات السيارات الكهربائية الـplug-in التي يتم شحنها عبر كابل كهرباء خارجي.
وكانت أودي قد كشفت عن النسخة الكهربائية من A6 للمرة الأولى في شهر مارس الماضي، ضمن فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارات.
ووفق موقع "موتور وان"، فإن طرح أودي لنسخة كهربائية من طراز A6 يأتي ضمن خطتها للتحول للطاقة الكهربائية بطرح نسخ مشابهة من كل طراز بارز تنتجه.
وسبق لأودي أن طرحت نسخا كهربائية من كل من طراز A8 وطراز A7 الرياضي وطراز Q7 وطراز Q5 في نسخته الـSUV.
وفيما يخص طراز A6 الذي تحفظت أودي على مواصفاته لحين طرحه رسميا للبيع، فقد ذكرت الشركة الألمانية أنه سيطرح بمحرك كهربائي هجين بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة إجمالية تصل لـ362 حصانا.
وقال "موتور وان" إن محرك A6 الهجين، يمنحه القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.6 ثانية.
وستتوافر النسخة الكهربائية من طراز A6 بالسوق الألمانية بتكلفة تبدأ من 68850 يورو.
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