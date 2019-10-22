أفكار مغلوطة عن الشاي بجميع أنواعه.. تعرف عليها

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الشاي

متابعات_الخليج 365

يعتبر الشاي بأنواعه، أحد المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وهو ليس مجرد مشروب عادي، لأنه متأصل في الثقافات في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى أنه مهدئ ومنعش وله العديد من الفوائد الصحية المثبتة علمياً.



ووفقا لموقع 24، في وقتنا الحالي تنتشر الكثير من الأفكار المغلوطة عن الشاي بجميع أنواعه، لذا فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من المعتقدات الخاطئة على النحو التالي:

１- الشاي العشبي لا يحتوي على مادة الكافيين

لا يعتبر شاي الأعشاب شاياً حقيقياً حيث يتكون من الزهور أو الأعشاب أو البذور أو الجذور أو لحاء النبات. أما بالنسبة لمحتوى الكافيين، فيوجد العديد من أنواع الشاي العشبي التي تحتوي على الكافيين، مثل شاي غوارانا وشاي يربا، لذا ينصح دائمًا بقراءة الملصق قبل شراء شاي الأعشاب.

２- أكياس الشاي صحية

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من السهل تحضير الشاي باستخدام أكياس الشاي، ولكن تذكر أن الشاي غير المعبأ بأكياس دائماً أفضل من الأكياس. الأوراق الموجودة في أكياس الشاي عبارة عن جزيئات صغيرة من أوراق الشاي، لذا فهي تفتقر إلى الزيوت الأساسية والرائحة العطرية، لذا من الأفضل استخدام أوراق الشاي الطبيعية.

３- الشاي الأخضر أكثر صحة من الشاي الأسود

الشاي الأخضر هو في الواقع أكثر شعبية من الشاي الأسود، ولكن بصرف النظر عن هذا، لا يوجد فرق آخر. كلاهما يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والمفيدة. أوراق الشاي تتحول إلى اللون الأسود بعد عملية الأكسدة أو التخمير. خلال هذه العملية، يتم تحويل المواد المضادة للاكسدة في الشاي الأخضر، مثل الكاتيكين، إلى ثيفلافين.

4- إضافة الحليب إلى الشاي يحيد فوائده الصحية

إن إضافة الحليب إلى أي نوع من الشاي لن يزيل فوائده الصحية. يحتوي الحليب على الكالسيوم، وهو أمر جيد لعظامك. ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن عدد الكاتيكين الموجود في الشاي يظل كما هو عند إضافة الحليب إليه.

5- الشاي الأخضر يساعدك على فقدان الوزن

هناك اعتقاد خاطئ يقول بأن الشاي الأخضر يساعد على تخفيض الوزن. لسوء الحظ، إنه مجرد أسطورة. يحتوي الشاي الأخضر على منبه يزيد من التمثيل الغذائي لديك، ولكن كميته قليلة جداً. إذا كنت تعتقد أن تناول 4-5 أكواب من الشاي الأخضر في يوم واحد سيساعدك على تخفيض وزنك، فأنت مخطئ.