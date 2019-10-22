الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 HTC تطلق هاتفها المشفر بـ244 دولارا متابعات_الخليج 365 نجحت تقنية البلوكتشين في فرض المعاملات الرقمية المشفرة على الاقتصاد العالمي والتعاملات المالية في العالم، وبعد أن لاحظت الإقبال الواسع على تداول العملات الرقمية وشراء الإلكترونيات المخصصة لهذا الغرض، قررت HTC إطلاق نسخة جديدة من الهواتف المشفرة.

Advertisements وتستعد HTC لإطلاق النسخة 1S المعدلة من هواتف Exоdus، بسعر منافس يبلغ 244 دولارا فقط، بحسب التسريبات التي نشرها موقع 4APK. ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بهيكل محمي من الماء والغبار، مصنوع من البلاستيك الشفاف، شبيه بهياكل هواتف Exоdus الحالية، مزود بشاشة بمقاس 5.7 بوصة، دقة عرضها (1440/720) بيكسل.

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