خاتم ذكي يتحكم في هاتفك عن بعد.. آبل تُسجل براءة اختراع جديدة

سجلت شركة آبل الأمريكية، براءة اختراع جديدة خاصة بخاتم ذكي يُمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون التي تنتجها عن بعد.
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وبحسب التسريبات الخاصة ببراءة الاختراع، فأن الخاتم يُمكن ارتداؤه بإصبع المُستخدم؛ حيث يدمج معالجًا ذكيًا ومايكروفونًا، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي؛ حيث يُتيح التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضًا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".
تقارير صحفية تناولت التسريبات، أوضحت أن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس بجانب حلقة جانبية للتحكم في مجموعة من الوظائف.\اقرأ أيضًا: فضيحة جديدة تضرب آبل: هواتف آيفون تسرب بيانات المستخدمين التقارير ذاتها شددت على أن تقدم شركة آبل ببراءة اختراع لا يُعني بالضرورة تحويل التصميم لمنتج على أرض الواقع فسبق وأن حصلت على براءات اختراع ولكن لم تحول في النهاية إلى مُنتج. المزيد:
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