دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة The Swords of Ditto لعبة RPG متاحة الآن للتسجيل المسبق على أندرويد و iOS

© Tech World قدمت بواسطة The Swords of Ditto لعبة RPG متاحة الآن للتسجيل المسبق على أندرويد و iOS

The Swords of Ditto عبارة عن لعبة جديدة مُنتظرة على أندرويد من تطوير شركة Devolver Digital، وهي بالمناسبة متاحة على الحاسوب ومنصات أخرى منذ عام 2018.

وحاليًا، تم الإعلان عن طرح اللعبة للتسجيل المُسبق على متجري جوجل بلاي وآب ستور.

بالنسبة للعبة، فهي عبارة عن لعبة RPG “آر بي جي” مدمجة تعمل على حملات مدتها 9 ساعات، حيث ستستكشف عالمًا خطيرًا، وتغوص في تهديد الأبراج المحصنة.

فضلًا عن تحسين بطلك، على أن تكون الطريقة التي تتعامل بها مع اللعبة متروك لك تمامًا، مما يعني أنك حر في الدخول في العديد من الأبراج المحصنة بالعنوان بأي ترتيب تريده.

وعبر المقطع الدعائي للعبة في الأسفل، كما ترون، فإن لعبة Swords of Ditto شبيهة بلعبة Zelda.

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حيث تتضمن زاوية رؤية من أعلى لأسفل، ومن الواضح أن هذه اللعبة تدور حول الغوص في العديد من الأبراج المحصنة للتغلب على الشر الذي ابتلي به عالم اللعبة.

وعلى عكس Zelda، تحتوي The Swords of Ditto أيضًا على بعض عناصر “roguelike”، ولأن لديك أربعة أيام فقط لإنقاذ العالم فإن إدارة الوقت هي مفتاح الحل، هذا يعني أنه سيتعين عليك تعلم كيفية التقدم من خلال التجربة والخطأ، واتقان كل شيء حتى تفوز على اللعبة.

من ناحيته، لم يتم ذكر الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة في أندرويد، ولكن بالنظر إلى نسخة الطلب المُسبق على إصدار iOS. فإنها تتضمن معلومات أكثر، بحيث تسعيرة اللعبة سيكون 5.99$ مع إصدارها يوم 24 من هذا الشهر.

وهذا يعني أن اللعبة لن تتضمن أي إعلانات أو حتى مشتريات داخلية، وهذا حقًا ما ينتظره عشاق ألعاب الـ RPG.

أخيرًا، إذا كنت حريصًا على وضع يديك على اللعبة بمجرد إطلاقها، فقم بالتسجيل المسبق لها عبر الروابط الموجودة في الأسفل.

التسجيل المسبق لـ لعبة Swords of Ditto على أندرويد.

التسجيل المسبق لـ لعبة Swords of Ditto على iOS.

التدوينة لعبة The Swords of Ditto متاحة الآن للتسجيل المسبق على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.