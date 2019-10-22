دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بفضل عملية شرائه من قبل MediaLab تطبيق المراسلة KIK لم يعد مغلقًا

خلال الأسبوعين الماضيين، كان هناك الكثير من التقارير المتعلقة بتطبيق المراسلة KIK ، وتحديدًا منذ أن أعلن مطوره عن نية إغلاق التطبيق ليُركّز فقط على عملته المُشفّرة Kin.

ومع هذا الإعلان، كان هناك ضجة من مستخدمي التطبيق بين قوسين “المخلصين”.

ويبدو أنه سُمِعَ صوتهم، حيث قامت شركة MediaLab القابضة بشراء التطبيق ونشرت ملاحظة لمستخدميها قائلة “KIK موجود ليبقى!”.

ومع ذلك، هناك بعض التغييرات التي تلوح في الأفق، أبرزها التراجع عن بعض الميزات، والأهم من ذلك إدخال الإعلانات.

بنفس الوقت، تم الإعلان عن حلّ فريق تطوير التطبيق، وتعمل الشركة حاليًا على استحضار أفرادها لمواصلة عملية التطوير.

وأشارت الشركة بأنها ستُركّز خلال الفترة القادمة على الأساسيات، وجعل التطبيق أسرع وأكثر موثوقية، مع زيادة سعة المجموعات وإدخال القدرة على إزالة مسؤولي المجموعة غير النشطين، فضلًا عن فتح الباب للمزيد من الأفكار والتعليقات من المجتمع.

Advertisements

وتمامًا مثل أي شركة، تحتاج MediaLab نفقات وأيضًا إلى سداد فواتيرها، لذلك فهي ترغب في تقديم إعلانات إلى الخدمة، وفي هذا الشان قالت الشركة: “خلال الأسابيع القادمة سيتم عرض إعلانات في KIK، وستكون الإعلانات غير تدخلية، وسنستبعد إعلانات ملء الشاشة أو أي شيء من هذا القبيل”.

أخيرًا، فيما هناك أمثلة كثيرة لعمليات الاستحواذ التي تم تنفيذها بشكل سيء، فإن MediaLab تتمتع بسمعة طيبة بما فيه الكفاية.

وأشير بالذكر إلى امتلاك الشركة لشبكة اجتماعية مجهولة تحمل اسم Whisper وبعض التطبيقات الأخرى الناجحة.

المصدر:

KIKBlog

التدوينة بفضل عملية شرائه من قبل MediaLab تطبيق المراسلة KIK لم يعد مغلقًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.