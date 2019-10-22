إطلاق حملة إلكترونية لمساندة المعتقلين في السجون الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أطلق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، الثلاثاء، حملة إلكترونية لمساندة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تحت عنوان "إسرائيل تقتل الأسرى".

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة وحدة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، لوكالة الخليج 365، إن الحملة تستهدف نشر معلومات ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الإسرائيلية.

Advertisements

وأوضحت أن الحملة الإلكترونية تنشر رسائل بعدة لغات، وبالتعاون مع مؤسسات حقوقية عربية ودولية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.