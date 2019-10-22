جميعة "الحج والعمرة" التركية تفند مزاعم فرض السعودية حظرا على الأتراك

إسطنبول/الخليج 365
فندت جميعة "وكالات الحج والعمرة والسفر" التركية، ادعاءات حول "فرض السعودية حظرا على الحجاج الأتراك لمدة 3 سنوات".
جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية، الثلاثاء، تطرق إلى مزاعم روجها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول فرض السعودية حظرا على الحجاج الأتراك خلال الفترة ما بين 2020 – 2022.
وأشار رئيس الجمعية ضياء الدين شاهين أنّ هذه الادعاءات نشرت بشكل متعمد في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن" المزاعم التي لا أساس لها، رُوج لها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبعد تداوله يومها جرى حذفه".
وأضاف شاهين: "يؤسفنا أن نرى قيام عدد من وسائل الإعلام بنشر الادعاء الكاذبة، بعد أن رأت فيه قيمة خبرية بدلا من التأكد من صحته".
وأكد على عدم وجود أي تصريح رسمي صادر عن الإدارة السعودية ووزارة الحج والعمر بخصوص فرض حظر على الحجاج الأتراك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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