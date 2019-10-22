العراق ينفي موافقته على بقاء القوات الأميركية المنسحبة من سوريا

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

نفت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، وجود أية موافقة على بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من شمال شرقي سوريا، داخل البلاد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على إذن للدخول إلى إقليم كردستان (في شمال العراق) ثم الانتقال إلى خارج البلاد".



وأكدت القيادة عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام ووكالات أنباء الإثنين، عن بقاء القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي البيان، غداة كشف مصدر أمني عراقي كبير، انسحاب قوات أمريكية من شمال شرقي سوريا إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.



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والأحد، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنه من المتوقع نقل ألف جندي جرى سحبهم من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن قواته المنسحبة ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من سوريا تزامناً مع عملية "نبع السلام" التركية.

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