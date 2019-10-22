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الكرة الذهبية.. ليفربول يسيطر ولاعبون عرب وغياب “نجوم كبيرة”

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

سيطر نادي الإنجليزي بطل لكرة القدم على ترشيحات جائزة مجلة “فرانس فوتبول” رفيعة المستوى.

وحل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ضمن 7 لاعبين من ليفربول، في قائمة مختصرة من 30 لاعبًا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” انضم للقائمة المختصرة زملاء فان دايك في ليفربول: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، وترينت ألكسندر- أرنولد، وجورجينيو فينالدم، وأليسون بيكر، بجانب رحيم سترلينغ، ورياض محرز، وكيفن ديبروين، وبرناردو سيلفا، وسيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي.

وضمت القائمة: لاعب يوفنتوس، وليونيل لاعب ، اللذيْن فازا بالجائزة معًا 10 مرات؛ لكن زميل ميسي السابق، الذي يلعب حاليًا في باريس سان جرمان، غاب عن الترشيحات.

ودخل القائمة المختصرة أيضًا سون هيونغ- مين مهاجم توتنهام هوتسبير وهوغو لوريس حارس الفريق اللندني؛ لكن لم يكن هناك مكان لزميلهما هاري كين؛ بينما كان بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أحد اللاعبين الكبار الآخرين الغائبين.

وفيما يلي القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبًا:

ليفربول: فيرجيل فان دايك، روبرتو فيرمينو، أليسون بيكر، جورجينيو فينالدم، ترينت ألكسندر- أرنولد، ساديو ماني، محمد صلاح.

مانشستر سيتي: برناردو سيلفا، رياض محرز، كيفن دي بروين، رحيم سترلينغ، سيرخيو أغويرو.

توتنهام هوتسبير: سون هيونغ- مين، هوغو لوريس.

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برشلونة: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، فرينكي دي يونغ، مارك- أندريه تير شتيغن.

: إيدن هازارد، كريم بنزيمة.

يوفنتوس: كريستيانو رونالدو، ماتيس دي ليخت.

بايرن ميونيخ: روبرت ليفاندوفسكي.

أياكس أمستردام: دوسان تاديتش، دوني فان دي بيك.

باريس سان جرمان: كيليان مبابي، ماركينيوس.

أرسنال: بيير- إيمريك أوباميانغ.

نابولي: كاليدو كوليبالي.

أتليتيكو مدريد: جواو فيلكس.

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