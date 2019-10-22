90 دقيقة تفصل زعيم آسيا عن النهائي

صحيفة الخليج الالكترونية

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال إلى تأكيد تفوقه ذهابا، والاستفادة من النتيجة العريضة التي سجلها في مواجهة الذهاب، التي منحته عدة فرص لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستقبل السد القطري، على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة القارية الأكبر، في مباراة قوية وصعبة على الطرفين، فالزعيم يضم لاعبين من العيار الثقيل، وفي مقدمتهم المهاجم جوميز ومعه أندريه كاريلو وجيوفينكو وياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد البريك، وسيتسلح بالأرض والجمهور، وبالنتيجة المبهرة التي حققها ذهابا، والسد الذي يتمتع بكتيبة مميزة من اللاعبين، أبرزهم بغداد بونجاح ونام تاي هي وجابي وخوخي بوعلام وأكرم عفيف وحسن الهيدوس، يريد أن يعوض خسارة الذهاب، وأن يحقق عودة قوية وبنتيجة كبيرة تتجاوز نتيجة 4 /1 التي خسر بها ذهابا، أي 4 /صفر، أو الفوز بفارق 3 أهداف تتجاوز نتيجة الذهاب. وقطع الفريقان، طريقا صعبا من أجل الوصول إلى الدور قبل النهائي في البطولة الآسيوية، ففي دور المجموعات، تصدر الهلال مجموعته القوية التي ضمت الدحيل القطري والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني بعد هزيمة واحدة في 6 مباريات، ويتصدر السد مجموعة ضمت الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي وبيروزي الإيراني، رغم تعرضه لخسارتين في 6 مباريات. وفي ثمن النهائي، خاض كل منهما قمة محلية، إذ نجح الهلال في تجاوز الأهلي السعودي، وعبر السد غريمه الدحيل، وفي دور الثمانية، نجح الهلال في تخطي الاتحاد في مواجهة سعودية خالصة، وتغلب السد على النصر السعودي، قبل أن يكسب الزعيم السعودي مواجهتهما في ذهاب نصف النهائي التي أقيمت في الدوحة 4 /1.