المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشف المعهد التقني لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين. وقال إن الوظائف لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد في مدينة الدمام. وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: Advertisements – أخصائي التخطيط والميزانية والتكاليف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها. – مساعد التعلم الإلكتروني: شهادة الدبلوم في تخصص تقني. والتقديم مُتاحٌ عبر موقع المعهد الإلكتروني للتوظيف. وأفاد المعهد أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــــا . انشر الخبر :

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