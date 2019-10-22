تسليم الدفعة الأولى من “الإقامة المميزة” الشهر المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

ينتظر أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة منتصف نوفمبر المقبل، وكانت المملكة قد أعلنت، في يونيو الماضي، بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك»، للحصول على الإقامة المميزة.

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، تنقسم الإقامة المميزة إلى قسميْن؛ الأول: إقامة «مدى الحياة» في السعودية، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار) لمرة واحدة، والقسم الثاني إقامة لسنة واحدة «قابلة للتجديد» وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) في السنة الواحدة.

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وجاءت الإقامة المميزة بكثير من المميزات أيضاً، ومنها امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، إضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتياً.

وحول شروط الحصول عليها، فإنها تتضمن تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وخلو السجل الجنائي من السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية، إضافة إلى تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل السعودية.

وتأسس «مركز الإقامة المميزة» بعد موافقة مجلس الوزراء في 14 مايو الماضي، وذلك في ضوء الإصلاحات التي تقودها السعودية لتنويع روافد الاقتصاد السعودي. ويتبع المركز مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وينسق مع قطاعات وأجهزة الدولة كافة لتطبيق نظام الإقامة المميزة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتقديم الدعم للراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية، من خلال منظومة خدماته الإلكترونية وأقسامه المختلفة، وتواصله المباشر مع المتعاملين من كل مكان.