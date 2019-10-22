العيسى: نتائج الاختبارات الوطنية يجب ألا تمر مرور الكرام

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتبر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد العيسى، أن نتائج الاختبارات الوطنية التي أعلنتها الهيئة أمس، تفيد بأن التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات لا يزال دون المستوى المطلوب، وبعيداً عن طموحات القيادة وتطلعات أبناء الشعب.

وشدد على أن هذه النتائج يجب ألا تمر مرور الكرام، داعياً لدعم جهود وزارة التعليم في إيجاد حلول طويلة المدى لرفع كفاءة الأداء في الميدان التربوي، وعدم الاكتفاء بعمليات جراحية تجميلية، كما أهاب بالباحثين الغوص في إشكاليات التعليم العميقة والمؤثرة في مستوى تحصيل الطلاب.

وأشار إلى ما أظهرته النتائج من ارتفاع مستوى التحصيل لدى البنات عن البنين، داعياً للبحث والدراسة في أسباب القصور في مدارس البنين بالذات، مؤكداً أن الهيئة تقدم الدعم للباحثين للقيام بدارسات تربوية عميقة تشخص أسباب الخلل بعيداً عن الطروحات الإعلامية المستعجلة، بحسب تعبيره.

يذكر أن نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في مادتي الرياضيات والعلوم بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، التي أعلنتها الهيئة، أظهرت تدني الأداء بشكل عام، مع تفوق الطالبات بنسب ملحوظة عن الطلاب، حيث تراوحت درجات الإتقان بين 52% و30% للجنسين.