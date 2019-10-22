الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

لماذا تفتقر الشفاه إلى الدهون في فصل الشتاء

متابعات_الخليج 365

تتعرض الشفاه للكثير من عوامل الإجهاد خلال فصلي الخريف والشتاء، بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الخارج وهواء المدفأة الجاف.



Advertisements

وأوضحت مجلة "وومان" النمساوية المعنية بالصحة والجمال، أن الشفاه تفتقر إلى الدهون؛ لذا سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق؛ ما يفسد مظهرها الجمالي.

لمواجهة الجفاف والتشقق، نصحت "وومان" باستعمال مستحضرات العناية، كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمسا مخمليا، مثل عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وحمض الهيالورونيك.

وذكرت أنه من المهم أن تخلو مستحضرات العناية التي تستخدمها النساء من المواد التي تتسبب في تهييج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة والعطرية والزيوت المعدنية والسيليكون.