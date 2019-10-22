دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الكشف عن عيب خطير في هاتف بيكسل 4 وهكذا تنوي غوغل معالجته

رغم أنه لم تمر إلا أيامًا قليلة على طرحه، إلا أن تقارير تقنية ذكرت أن هناك عيبًا خطيرًا في هاتف غوغل الجديد بيكسل 4 يهدد خصوصيه مستخدميه بشكل كبير.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فقد اكتشف مستخدمون أن هاتف بيكسل 4 يسمح بفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه حتى إذا كانت الأعين مغلقة، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا، خاصة أنه بالإمكان فتح الهاتف دون المستخدم وهو نائم أو فاقد الوعي.

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وكرد فعل سريع على هذا العيب الخطير، أعلنت شركة غوغل من خلال بيان رسمي لها أنها على علم بهذه المشكلة في هاتفها الجديد بيكسل 4، وأنها تعمل على معالجته في أقرب وقت.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستوفر لمستخدميها خيارًا بألا يتمكنوا من فتح قفل الهاتف إلا إذا كانت أعينهم مفتوحة، مشيرة إلى أن هذا التحديث سيصل إلى كل المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

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كما نصحت المستخدمين بتفعيل خاصية انتباه الشاشة، والتي لن تجعل الشاشة مفعلة ونشطة إلا في حال قاموا بفتح أعينهم وركزوا على الشاشة.

وطالبت غوغل كل من يخشى على خصوصيته قبل صدور تحديثها القادم أن يقوم بتفعيل خاصية أمان إضافية، والتي تطلب توفير كلمة سر أو نقش معين لفتح قفل الجهاز، بعيدًا عن الطريقة الخاصة بفتح القفل عن طريق الوجه.المزيد:

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