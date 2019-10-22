الرئاسة اللبنانية تنفي ما يتردد من شائعات عن صحة الرئيس عون

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أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية «أنه لا صحة إطلاقًا للشائعات التي توزع مساء الاثنين حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
ودعا مكتب الإعلام، في بيان، إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد» بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكان الرئيس عون قد طالب مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين، بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسؤولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلًا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.
وقال عون إن «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير».
أبرز صور مظاهرات لبنان
من Microsoft News
ويشهد لبنان احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
ورغم إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات، غير أن المحتجين أعلنوا استمرارهم في تظاهراتهم حتى تلبية مطالبهم.
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