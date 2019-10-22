ندوة عن المرأة العاملة "من الحماية إلى المساواة"

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6e9d336b-a0cf-4266-8f23-fb9f4cf15373صحار- الشبيبة

تزامنًا مع يوم المرأة العمانية، نظمت نقابة عمال جامعة صحار بالتعاون مع إدارة الجامعة وعدد من الجهات الأخرى ندوة المرأة العاملة في سلطنة عُمان، تناولت فعاليات مختلفة إضافةً لأوراق عمل قيمة بدعم من الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»، حيث تناولت الورقة الأولى «الحقوق والواجبات للمرأة العاملة في قانون العمل العماني» قدمها خليفة بن سيف الحوسني - رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بالاتحاد العام لعمال السلطنة.

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وجاءت الورقة الثانية بعنوان «نحو بيئة عمل بلا عنف ضد النساء» د. رضوان الحاف -عضو الهيئة التدريسية بكلية القانون - جامعة صحار.

وحملت الورقة الثالثة عنوان «المرأة العاملة وضمانات التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل «قدمها د.حسن بن سالم البريكي من مركز الاستشارات العائلية القطري.أما الورقة الختامية فجاءت بعنوان «إضاءات على تاريخ المرأة العمانية، الزعامة والقيادة «، حيث استعرضت د. هاجر عبد الرحمن الحرّاثي من جامعة صحار بعض التجارب الريادية للمرأة العمانية في الشعر والفقه والسياسة من خلال العودة للمصادر العمانية القديمة ككتب التاريخ والتراجم والطبقات وأدب السيّر.

ومن جانبه قال رئيس نقابة عمال الجامعة والمشرف العام على الندوة د. سعيد بن ناصر العمراني: «حاولنا من خلال هذه الندوة تبيان الرؤية العمانية لمكانة المرأة العاملة التي تقوم على أساس المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق والواجبات، مع مراعاة طبيعتها وتكوينها البيولوجي والتي تحتم على المشرع والمجتمع ككل تهيئة الظروف التشريعية والموضوعية التي تؤدي فيها المرأة دورها ووظيفتها بصورة طبيعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأسرية بما يحقق التكامل والانسجام، كما أن السلطنة قد خطت خطوات واسعة في عهد النهضة المباركة في تأكيد حقوق المرأة العاملة انطلاقًا من الشريعة الإسلامية والتشريعات العمالية والفهم العميق للمعطيات الطبيعية والإنسانية لكل من الرجل والمرأة، كما أطلقنا من خلال الندوة مبادرة نقابة عمال جامعة صحار والمتمثلة في جائزة نقابة عمال جامعة صحار للشخصية النقابية الملهمة، ونأمل مستقبلاً تنظيم نسخة ثانية للندوة وطرح قضايا محورية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».