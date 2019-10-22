الحوثيون يعلنون أسر جنود سوادنيين في حجة شمال غربي اليمن

اليمن/ الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي، أسر مجموعة من الجنود السودانيين، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.



جاء ذلك حسب تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الحوثية، مساء الإثنين، نقلها الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة التابعة للجماعة.



وقال المرتضى إن "أفراد الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون)، تمكنوا قبل أسبوع، من أسر مجموعة من الجنود السودانيين في جبهة حيران بمحافظة حجة، المرتبطة بحدود برية مع السعودية".



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ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، دون أن يصدر تعليق من قبل الجانب السوداني حول الأمر.



ويشارك السودان في قوات التحالف باليمن الذي تقوده السعودية بمساهمة رئيسية من الإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ضد مسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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