"الوفاق الليبية": مقتل 3 أطفال في قصف لقوات حفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، مقتل ثلاثة أطفال، جراء تعرض جنوبي العاصمة طرابلس لقصف بقذائف هاون أطلقتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وأضافت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (التابعة لحكومة الوفاق)، أن الأطفال كانوا بإحدى المساكن بمنطقة "صلاح الدين" جنوبي طرابلس.



وأشارت قوات الوفاق، أن ذلك تزامن مع قصف طيران حفتر لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس.



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وفي السياق ذاته أفاد مراسل الخليج 365، أن الاشتباكات تجددت في ساعة متأخرة الإثنين، في شارع "الخلاطات" جنوبي طرابلس مع هدوء باقي المحاور، فيما سمعت أصوات المدفعية الثقيلة وسط العاصمة.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.