الدفاع العراقية: مقتل عنصري أمن بهجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل عنصرين أمنيين وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" على نقطتين أمنيتين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن مسلحي "داعش"، هاجموا نقطتين أمنيتين في منطقة حقول "علاس" بمحافظة صلاح الدين الإثنين، كما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة تابعة للقوات الأمنية.



وأضافت الخلية، أن الهجوم أدى إلى مقتل عنصرين اثنين من القوات الأمنية.



وأوضحت، أن القوة التي حاولت إخلاء القتيلين، تعرضت لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى جرح 3 عناصر من القوات الأمنية.



Advertisements

وأشارات الخلية أنه "تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين (تتبع للجيش) والحشد الشعبي لملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".



وبدأ تنظيم "داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).



وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.



ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.