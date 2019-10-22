نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، زعيم حزب «الليكود» اليميني، تخليه عن دوره في تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة برئاسته. وقال الرئيس «الإسرائيلي»، رؤوفين ريفلين، إنه سيتحدث مع الفصائل السياسية بشأن عزمه تكليف زعيم تحالف «أزرق أبيض»، بيني جانتس، منافس نتنياهو، بتشكيل الحكومة. وأبلغ نتنياهو، الرئيس «الإسرائيلي» بعجزه عن تشكيل الحكومة، قبل يومين من نهاية المهلة القانونية لتشكيلها، بينما أعلنت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، في حين اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، وعاثوا فيه فساداً.