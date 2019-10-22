العراق.. صدور أوامر إدارية بإعادة 11 ألف من المفسوخة عقودهم

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، صدور الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة زهاء 11 ألفا من المفسوخة عقودهم.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة 10963 من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة".
وأكدت الوزارة "استمرارها بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بعودتهم تباعا".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في وقت سابق اليوم، تسليم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي الهندسة لتعيينهم الدائم.
المصدر: "السومرية نيوز"
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