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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
شركة Acme تعلن عن إطلاق ساعة ذكية
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة Acme عن إطلاق الساعة الذكية SW302 المزودة بوظائف رياضية ونظام GPS بسعر يبلغ حوالي 100 يورو.
وأوضحت الشركة الليتوانية أن ساعتها الذكية SW302 الجديدة تتيح قياس وتسجيل معدل ضربات القلب والارتفاع وضغط الهواء ودرجة الحرارة، فضلاً عن التنبيه للمكالمات والرسائل الواردة.
وتشتمل الساعة، التي تزن 57 غراماً، على مقياس لعدد الخطوات، وتتيح مراقبة تفصيلية للنوم، كما تتمتع بفئة الحماية IP65 ضد الأتربة والماء.
وتظهر الساعة بشاشة لمسية IPS قياس 1.3 بوصة وزرين للاستعمال مع سوار قابل للخلع من مادة السيليكون. وبفضل الميكروفون والسماعة المدمجين بالساعة يمكن إجراء المكالمات الهاتفية عبر اتصال بلوتوث بالهاتف الذكي.
وتبلغ فترة عمل بطارية الليثيوم أيون 5 أيام في وضع توفير الطاقة، بينما تتقلص هذه الفترة إلى 8 ساعات عند الاستخدام الفعال لنظام GPS.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.