أبحاث جديدة تكشف عن كبسولات فعالة لتعويض حقن الأنسولين قريباً

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

أنسولين

متابعات_الخليج 365

يتعين على مصابين بالسكري حقن الأنسولين مرة واحدة على الأقل يومياً، لكن أبحاث جديدة على الحيوانات تشير إلى أن كبسولات من نوع خاص، يمكنها أن تفي بالغرض.



ويقول العلماء إن الكبسولة التجريبية يمكن أن تصمد عبر الجهاز الهضمي، وعندما تصل إلى الأمعاء الدقيقة، تنقسم إلى ميكرونات تذوب بالحائط المعوي وتطلق الدواء في مجرى الدم.

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في الاختبارات على الحيوانات، وجد الباحثون أن الكبسولة بنفس كمية الأنسولين في الحقنة، كانت قادرة على توصيله إلى مجرى الدم بسرعة فائقة.

وقال الدكتور جيوفاني ترافيرسو، أحد كبار الباحثين وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "الدافع وراء هذه التجارب، أن المرضى يفضلون الأدوية التي تعطى عبر الفم".

ووجد الباحثون في التجارب على الحيوانات، أن كبسولات جرعات الأنسولين عملت بشكل فعال، وخفضت السكر في الدم على الفور.

وأكد ترافيرسو في بيان صحافي، أن الباحثين يعكفون على إتمام التجارب للحصول إلى كبسولات فعالة لاستخدامها مع مرضى السكري الآدميين، وفق ما نقل موقع "يو بي آي" الإلكتروني.