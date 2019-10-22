ما هي أكثر الأطعمة التي تزوّد الشعر بالمغذيات؟

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الصلع متابعات_الخليج 365 يحتاج الشعر إلى الزنك والحديد وفيتامين "إي" ودهون أوميغا3 ومضادات للأكسدة.

إليك أكثر الأطعمة التي تزوّد الشعر بالمغذيات: * الأكلات البحرية غنية بالزنك ودهون أوميغا3. المحار والروبيان (القريدس أو الجمبري) وسمك القد من الأطعمة الضرورية لصحة الشعر. * اللحوم الحمراء من أفضل مصادر الزنك والحديد، وخاصة الكبد البقري، وكذلك كبد الدجاج، ولحم الضأن. Advertisements * بذور اليقطين (اللب الأبيض) أغنى الأطعمة النباتية بالزنك إلى جانب الحديد. * الجوز من المكسرات الغنية بالمغذيات التي يحتاجها للشعر. * القهوة مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر. * يحتوي الفول على الحديد النباتي، ويساعد تناول أطعمة غنية بفيتامين "سي" على امتصاص هذا الحديد. * السبانخ المطبوخ من أفضل مصادر الحديد النباتي. * العدس مصدر نباتي غني بالزنك.

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