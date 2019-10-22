شركة رينو تستعد لطرح سيارتها Captur الجديدة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

سيارة

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة رينو لطرح سيارتها Captur الجديدة في الأسواق نهاية العام الجاري بسعر يبدأ من 17 ألف و950 يورو.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الكروس أوفر Captur الصغيرة تتمتع في جيلها الثاني بالمزيد من الرحابة بفضل زيادة الطول إلى 4.23 متر، فضلا عن زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 3 سم.

وتزدان المقصورة الداخلية بالعديد من حليات الكروم وشاشة لمسية كبيرة وشاشة رقمية ضخمة خلف المقود، كما تسع السيارة 536 لترا من الأمتعة.

Advertisements

وإلى جانب التطوير، الذي شهدته أنظمة الراحة والمساعدة على القيادة، تقدم السيارة أيضا كشافات LED بشكل قياسي، وكذلك نظام الدخول بدون مفتاح لفتح السيارة عند الاقتراب.

وعند السير في الازدحام تحافظ السيارة على حارة السير ومسافة الأمان وتقوم بالكبح الاضطراري بشكل أوتوماتيكي، كما أنها تقوم ببدء السير بشكل أوتوماتيكي أيضا.

ويتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 74 كيلووات/100 حصان إلى 113 كيلووات/154 حصانا، وبذلك تغطي السيارة نطاق سرعة قصوى يمتد من 173 إلى 202 كلم/س. وتروج الشركة الفرنسية للسيارة بمعدل استهلاك يتراوح من 4.1 لتر ديزل إلى 6ر5 لتر في كل 100 كلم.

ومن ناحية أخرى تخطط رينو لطرح Captur في العام القادم كأول سيارة تعتمد على نظام الدفع الهجين Plug-in ببطارية سعة 9.8 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 45 كلم، وسرعة قصوى 135 كلم عند الاعتماد على التيار الكهربائي فقط.