الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

أعراض شائعة للالتهاب السحائي

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، إنه حتى الآن لم يثبت وجود حالات أصيبت أو توفيت بمرض الالتهاب السحائي في الفترة الأخيرة بين الأطفال وطلاب المدارس كما يشاع.



ووفقا للعين الإخبارية، الالتهاب السحائي هو التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وتتكون السحايا من 3 طبقات تغلف المخ من الخارج بينه وبين الجمجمة.

وأوضح سليمان أن أهم أسباب الإصابة بالمرض هو الآتي:

- عدوى بكتيرية لأكثر من نوع من البكتيريا أهمها المكورات السحائية وهي معدية جدا، حيث تنتشر من المصاب إلى المجموعة المحيطة وهي مخيفة، أما النوع الثاني وهي المكورات الرئوية أحيانا تصيب البكتيريا الحلق وتصل للأغشية السحائية في الشخص نفسه.

- عدوى فيروسية تحمل أكثر من نوع للفيروسات المسببة.

- أسباب أخرى مثل الفطريات أو الطفيليات أو لأسباب كيميائية.

- أحيانا يكون شخص حاملا للميكروب المعدي ولا تظهر عليه أي أعراض وينقل العدوى لشخص آخر.

ويشير سليمان إلى أعراض الالتهاب السحائي، قائلا إن أعراض المرض في البداية تشبه أعراض البرد العادي من زكام وحرارة والتهاب في الحلق وفقدان الشهية، وبعد ذلك تزداد حدة وتدهور الحالة وتبدأ تظهر أعراض الالتهاب السحائي وأهمها:

- حرارة شديدة ومفاجئة.

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- صداع شديد وقيء أو غثيان.

- زغللة في العين وحساسية للضوء.

- تيبس الرقبة والظهر وهي أعراض مميزة جدا للمرض.

- تشنجات واضطراب بالوعي.

- طفح بالجلد.

- بالنسبة للطفل الرضيع خمول غير عادي ورفض للرضاعة وبكاء غير طبيعي بالإضافة إلى تشنج وطفح جلدي.

ونصح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالكشف على الأطفال في الحضانات والمدارس المشتبه فيها، وإعطاء الأطفال علاج ووقائي وكذلك أهل المرضى أو المشتبه فيهم ومراعاة الآتي:

- تهوية الأماكن الموجود بها الأطفال بشكل مناسب.

- البعد عن أي شخص مصاب أو مشتبه أنه مصاب.

- الحفاظ على عاداتنا الصحية السليمة مثل غسل اليدين وعدم استخدام أدوات الغير.

- التطعيمات.