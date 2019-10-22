"أفريقية النواب" تستعرض جهود مصر لتنمية السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان اليوم، وذلك لمناقشة ملف جنوب السودان في ظل المتغيرات الحالية، وذلك بحضور السفير أسامة الهادي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان، والمستشار حسن النشار مدير شؤون جنوب السودان،.

وهنأ النائب طارق رضوان للسيد السفير محمد قدح لتقلده منصب سفير مصر في جنوب السودان.

وقال السفير أسامة الهادي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان، إن العلاقة بين مصر ودولة جنوب السودان علاقة متميزة على المستوى الرئاسي والرسمي، مؤكدا أن هناك أمل في توطيد العلاقات على المستوى التشريعي خاصة من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، بالخطوات التي تتبعها مصر لتوطيد العلاقات مع جنوب السودان في العديد من المجالات والقطاعات وهذه المجالات في قطاع الكهرباء.

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وتابع: "هذا الآمر يعد نوعا من أنواع المساندة لجنوب السودان باعتبارها دولة وليدة، فضلا عن الدور المصري في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بإنشاء العديد من المزارع النموذجية، الثروة الحيوانية، الري من خلال حفر 6 آبار في دولة جنوب السودان كمنحة من مصر".

وشدد "رضوان"، على الدور الذي تقدمه مصر من خلال منح التعليم للدولة الشقيقة وكذلك في مجال الصحة مثل حملة "100 مليون صحة" لمحاربة فيروس سي بالإضافة إلى إرسال 8 وحدات غسيل كلوي، والعيادة المصرية ولما لها من أهمية ومحاولة تحويلها إلى مراكز طبية، وكذلك شبكة الطرق والمواصلات، البترول، والمشاركة في إعداد دستور جنوب السودان، والمساندة في المجال العسكري لدعم اتفاقية السلام المُنشط الموقع في سبتمبر عام 2018 برعاية الايجاد، مؤكدا أهمية استغلال الدبلوماسية الشعبية في التقارب بين البلدين.

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