الأسرة الأكبر في بريطانيا تستعد لاستقبال طفلها رقم 22

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

كشفت أكبر عائلة بريطانية أنها ستستقبل طفلها الـ22 في شهر أبريل/نيسان المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وذكرت الصحيفة أن الأم سو رادفورد، البالغة من العمر 44 عاماً، وزوجها نويل، صاحب الـ48 عاماً، نشرا مقطعاً مصوراً عرضا فيه صورة الموجات فوق الصوتية، وأعربت "رادفورد" عن أملها في أن تنجب الولد رقم 11.

وكانت الأم أعلنت بعد إنجابها الطفل رقم 21 العام الماضي أنها ستتوقف عن الإنجاب.

وتحصل العائلة على إعانة أسبوعية تصل قيمتها 170 جنيهاً إسترلينياً للطفل الواحد، وتضطر للاعتماد على الأموال التي يوفرها الزوج من "مخبز رادفورد" الذي يملكه، لتلبية نفقات الأطفال، ودفع أقساط المنزل الذي يضم 10 غرف واشتروه عام 2004.

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ويبلغ أكبر أبناء العائلة 30 عاماً، أما أصغر أبناء العائلة فيبلغ 11 شهراً، وجميعهم يقطنون في منزل العائلة عدا كريس وصوفي، التي رزقت بـ3 أطفال هي الأخرى.

وتنفق العائلة 350 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً على الطعام، وتقضي 3 ساعات يومياً في تنظيف المنزل، فيما تدفع 150 جنيهاً على الأقل في حال أرادوا الخروج لتناول العشاء خارج المنزل، أما قضاء العطلة فيعني اصطحاب 7 حقائب كبيرة على الأقل.

أما عن مهام الغسيل فلا تتوقف، حيث تغسل العائلة 18 كيلو من الملابس يومياً، وتصف "رادفود" مهمة تجهيز حقائب السفر بـ"العملية العسكرية"، حيث تضطر لوضع ملابس الأطفال في أكياس القمامة لترتيبها جميعاً.

وقدمت الأم النصح للآباء والأمهات الآخرين بالاستمتاع بأوقاتهم بصحبة عائلاتهم، قائلة: "أفضل أيام قضيناها في الخروج للتنزه برفقة الأطفال أو الذهاب إلى الحدائق أو الشاطئ".