5 خطوات لحماية بيانات الهاتف في حالة ضياعه

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

كيف تحمي بيانات هاتفك من الاختراق في حال فقدته أو تم سرقته؟، الإجابة جاءت من هيئة حماية جودة المنتجات في روسيا التى أصدرت، الإثنين، بياناً يحمل توصيات لأصحاب الهواتف الذكية.



ووفقاً للبيان الذى نشرته وكالة نوفوستي الروسية، فإن أبرز ما أشار إليه الخبراء في البيان هو ضرورة استعمال ما يسمى بـ"قفل الشاشة" الذي يمنع أي شخص من استعمال الهاتف أو الوصول إلى بياناته وتطبيقاته غير صاحب الجهاز، الذي يمكن تفعيله باستخدام رمز من بضعة أرقام، أو بالاعتماد على بصمة يد صاحب الجهاز.

والأمر الثاني الذي أوصى به الخبراء هو ضرورة استعمال رمز خاص لحماية بطاقة الاتصال الموجودة في الهاتف، لمنع أحد من استعمالها في هاتف آخر.

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كما أوصى الخبراء بضرورة حفظ الرقم التسلسلي للهاتف، والموجود في إعدادات IMEI، وكتابته على ورقة خارجية، للاستعانة به في حال فقدان الهاتف، إذ ستتمكن الشرطة من الاستعانة بشركات الاتصال، لتحديد مكان الهاتف المفقود أو المسروق بمساعدة هذا الرقم.

وشددوا أيضاً على ضرورة حفظ البيانات الموجودة على الهاتف الذكي على السحابة الرقمية، لاستعادة تلك البيانات في حال فقدان الهاتف.

وينصح الخبراء في حال فقدان الهاتف بالتواصل مع شركة الاتصالات التابع لها خطه الخلوي، ومطالبة الشركة بإيقاف خدمات الخط، كي لا تتمكن أي جهة أخرى من استعماله.