براءة اختراع من أبل لخاتم يتحكم في هواتف "آيفون"

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القاهرة- (مصراوي):

كشفت تسريبات براءة اختراع سجلتها شركة أبل الأمريكية، عبارة عن خاتم ذكي، يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بعد، بحسب "سكاي نيوز".

وقدمت أبل التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجًا ذكيًا، وميكروفون، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

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ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، إلى جانب حلقة جانبية للتحكم بمجموعة من الوظائف.

وسيتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضًا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".

جدير بالذكر أن تقدم أبل ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأمريكية وغيرها ولكنها لم تتحول في النهاية لمنتج.