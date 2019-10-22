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بسعر خيالي.. عرض كوخ تاريخي ينتمى لعائلة شهيرة للبيع
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الخليج 365
تم طرح كوخ مكون من أربع غرف نوم، بناه أسرة روتشيلد للخدمات المصرفية العائلية في القرن التاسع عشر، للبيع في السوق مقابل 1.85 مليون جنيه إسترليني.
يضم الكوخ التاريخى، مسبحًا بطول 56 قدمًا وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى حديقة شتوية كبيرة وحديقة يابانية مع أحواض مترابطة مليئة بكارب الكوي، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
تم بناء الكوخ، من قبل المصرفيين، الذين أداروا أعمالهم في المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية، بعد أن اشترى ليونيل دي روتشيلد مبنى Tring Park Mansion والعقار كهدية زفاف لابنه ناثانيل.
تم تصميم المنزل الذي يعود للقرن السابع عشر من قبل كريستوفر ورين، الرجل نفسه الذي وضع الخطط لكاتدرائية سانت بول والنصب التذكاري لمكتبة رين في جامعة كامبريدج.
وتكشف صور المنزل التاريخى عن مرآب مزدوج به غرفة ألعاب أعلاه وغرفة جلوس واسعة وحديقة مساحتها 1.84 فدان مع مزيج من الميزات والحديثة.
يرجع تاريخ عائلة روتشيلد إلى عام 1760 عندما أسس أحد الأعضاء أعمالهم المصرفية في فرانكفورت بألمانيا.
مع نمو الأعمال التجارية، تمكنوا من تحويل مصارفهم إلى أربعة رؤوس أموال أخرى كبيرة في أوروبا: لندن وباريس وفيينا ونابولي.
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