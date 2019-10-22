استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها شمالي سوريا

أنقرة/ يلدز أكتاش/ الخليج 365

استشهد جندي تركي، الإثنين، متأثرًا بجروح خطيرة أُصيب بها في هجوم قناصة وقذائف الهاون من قبل إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، الأربعاء، على منطقة "درع الفرات"، شمالي سوريا.



وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إلى الهجوم الغادر بالقناصة وقذائف الهاون الذي نفذه تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في 16 أكتوبر الجاري على منطقة "درع الفرات".



وأوضح أن الجندي تعرض لإصابات خطيرة، كان يتلقى على إثرها العلاج اللازم بالمستشفى، لكن ارتقى إلى ربه شهيدا.

وأضاف البيان "نسأل الله الرحمة لشهيدنا الذي تلقينا نبأ استشهاده ببالغ الحزن والألم، والصبر والسلوان لعائلته المكلومة والقوات المسلحة والشعب التركي العظيم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.