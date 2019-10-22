المغرب.. وقفة للمطالبة بإنقاذ سجين "حراك الريف" المضرب منذ 45 يوما

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365



شارك نشطاء مغاربة، الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط؛ للمطالبة بالتدخل لإنقاذ حياة ربيع الأبلق، سجين "حراك الريف" المضرب عن الطعام منذ 45 يوماً.



وردد المشاركون، في الوقفة التي دعا إليها عدد من النشطاء الحقوقيين، شعارات تطالب بإطلاق الأبلق وباقي سجناء "حراك الريف".



ورفع المتظاهرون صور الأبلق، ولافتات تطالب بإنهاء ملف سجناء "حراك الريف"، حسب مراسل الخليج 365.



وفي حديث للأناضول، طالب خالد البكاري، الناشط الحقوقي، بإنقاذ حياة ربيع الأبلق، بالنظر إلى خطورة حالته الصحية بعد 45 يوما من الإضراب عن الطعام.



وشدد على ضرورة إيجاد حل لملف سجناء "حراك الريف" من أجل بعث الأمل، في ظل محيط إقليمي مضطرب.



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وفي بيان لها الأحد، قالت إدارة السجون بالمغرب (حكومية)، إن "الأبلق لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، ولم يسبق له أن رفض استلام أية وجبة غذائية مقدمة له، كما أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من جانب طبيب المؤسسة".



وأضافت أن "النشاط اليومي لربيع يؤكد أن حالته الصحية عادية، حيث إنه ينتقل يوميًا من غرفته إلى ساحة الفسحة التي تبعد بحوالي 30 مترًا، كما أنه يمارس مجموعة من الأنشطة رفقة السجناء الذين يشاطرونه الغرفة، دون أن تظهر عليه أي من علامات التعب أو الإرهاق أو فقدان التركيز المصاحبة عادة للإضراب عن الطعام".



ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".



ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.



ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي، عفوه عن 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.

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