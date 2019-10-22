قالن: تركيا ستوقف "نبع السلام" حال تأكدها من انسحاب الارهابيين من المنطقة

أنقرة/ غمزة تورك أوغلو أوغوز/ الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الاثنين، إن بلاده ستوقف عملية نبع السلام في حال تأكدها من انسحاب عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من المنطقة بشكل كامل.

وأضاف في تصريح لمؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية، أن الاتفاق التركي الأمريكي يتضمن تعليق العمليات في المرحلة الأولى، وانسحاب إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من المنطقة الآمنة في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن التنظيم انتهك الاتفاق عشرين مرة منذ صباح اليوم من خلال نيران قناصة وهجمات صاروخية، وأن عسكريا تركيا استشهد جراء الانتهاكات".

وأضاف أنه تم السماح للتنظيم بالانسحاب أمس من المنطقة باستخدام 86 سيارة وسيارة إسعاف، ولم تشهد عملية الانسحاب أي أحداث.

وأعرب عن أمله في مغادرة التنظيم المنطقة بشكل كامل حتى مساء الثلاثاء، وتوقف العملية بموجب الاتفاق المذكور.

وشدد على أن تمديد المهلة المحددة بموجب الاتفاق غير وارد، إلا في حال التأكد من انسحاب التنظيم من المنطقة بشكل كامل.

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وأكد أن العملية ستتوقف في حال تأكد القوات المسلحة التركية أن المنطقة أضحت آمنة من أجل المدنيين، لتبدأ بعدها الأنشطة الإنسانية.

ولفت أن العملية تهدف لتطهير المنطقة من الإرهابيين، وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم، مضيفا "نريد خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى مدنهم وبلداتهم".

كما أكد أن تواجد الجنود الأتراك في المنطقة سيضمن دفع العملية السياسية في سوريا وحماية اللاجئين والنازحين السوريين، مشددا على ضرورة أن يشكر الأوروبيين الجنود الأتراك لإنجازهم هذا العمل الخطير والمهم للغاية.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية "نبع السلام"، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.



وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.