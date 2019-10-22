الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 5 مدنيين في غارة بصعدة

شكري حسين/ الخليج 365
اتهمت جماعة "الحوثي"، الإثنين، التحالف العربي بقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم طفلان في غارة بمحافظة صعدة، معقل الجماعة، شمالي اليمن.
وقالت قناة "المسيرة نت" التابعة للجماعة على موقعها الإلكتروني، إن "5 مدنيين قتلوا من أسرة واحدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كحصيلة أولية" لقصف ما أسمته بـ"العدوان السعودي الأمريكي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف، غير أنه دائما ما ينفي استهدافه للمدنيين.
ونقلت القناة عن مدير مكتب الصحة بمديرية "كتاف" (لم تسمه)، أن القتلى بينهم طفلان وامرأتان إثر غارة جوية لطيران التحالف الذي تقوده السعودية، على سيارة مواطن.
وفي وقت سابق الإثنين، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن التحالف شن أكثر من 30 غارة على عدد من المحافظات، خلال الـ12 ساعة الماضية.
وأوضح سريع في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن هذه الغارات تركزت أغلبها على محافظتي صعدة وحجة (شمال)، وسقط على إثرها قتلى وجرحى، لم يحدد عددهم.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً ضروساً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
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