بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
منع الجيش اللبناني، مساء الإثنين، مسيرة دراجات نارية تحمل أعلام جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" من دخول ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت، حيث يعتصم محتجون يطالبون بإسقاط النظام.
ونفى "حزب الله" "حركة "أمل"، وهما شريكان في حكومة سعد الحريري، أية صلة لهما بالمسيرة، التي أثارت مخاوف من اندلاع مصادمات مع المحتجين.
ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية حاشدة تطالب باستقالة الحكومة، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.
وتوجهت مسيرة دراجات ناريّة مؤيّدة لرئيس مجلس النواب، زعيم "أمل"، نبيه بري، إلى مقرّ الرئاسة الثانية في منطقة عين التينة.
وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي، رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب ويتولاها مسلم شيعي.
وجالت الدرجات الناريّة حاملة الأعلام في شوارع بيروت، وتحديدًا في منطقة الغبيري، الجناح، جسر الرينغ وكورنيش المزرعة.
وتوجهت المسيرة باتجاه وسط بيروت، لكن الجيش منعها من دخول ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح".
كما جابت مسيرات تحمل أعلام "حزب الله" و"أمل" في مدينة صور الجنوبيّة.
وأعلنت الحكومة، الإثنين، عن إقرار مجلس الوزراء حزمة إصلاحات، لكن المحتجين أعربوا عن رفضهم لها، مصرين على إسقاط النظام.
وقالت العلاقات الإعلامية بـ"حزب الله"، في بيان، إن الحزب "لا علاقة له بتاتًا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم إلى وسط بيروت".
كما نفى المكتب الإعلامي لـ"حركة أمل" أية علاقة للحركة بمواكب الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة، وفق الوكالة اللبنانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يمنع مسيرة دراجات مؤيدة لـ"حزب الله" و"أمل" من الوصول لوسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.