المعيوف يشارك في تدريبات الهلال الجماعية استعداداً للقاء السد

صحيفة الخليج الالكترونية أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الاثنين استعداداته للقاء السد القطري ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء يوم غدٍ الثلاثاء. وشهدت تدريبات الهلال الجماعية مشاركة حارس المرمى عبدالله المعيوف وتخلل التدريب تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على نصف الملعب وسط متابعة وحضور رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل. ودخل لاعبو الهلال فور انتهاء المران لمقر المعسكر تأهبا لخوض مواجهة السد مساء يوم غدٍ الثلاثاء في استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض. انشر الخبر :

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