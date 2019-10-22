انتشار مكثف للجيش اللبناني عند مداخل العاصمة بيروت

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صحيفة الخليج الالكترونية
شهدت مداخل العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين انتشار مكثف لعناصر وقوات الجيش اللبناني لمنع سائقي الدراجات التابعين لميليشيا حزب وحركة أمل من الدخول والاحتكاك مع المتظاهرين في وسط بيروت.
وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات “على تطبيق واتسآب”، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.
ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.
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