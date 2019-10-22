شكرا لقرائتكم خبر عن حب العلماء في أروع صوره.. حشود كبيرة في لقاء «آل الشيخ» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من الصور تظهر جانب من لقائه الدعوي ليلة أمس الاثنين، في جامع الشيخ محمد بن حمد آل الشيخ، بحي الجنادرية في الرياض.

ويظهر من خلال الصور الحضور الكثيف لمحبي الشيخ وطلبة العلم ومحبي مجالس العلماء، في مشهد يوثق جانبا من حب الناس للعلماء وتوقيرهم لهم، وحبهم لطلب العلم والتزود منه، حيث التف الحضور بجانب الشيخ يمينا ويسارا وامتلأ المسجد عن آخره.

وتقاعل العديد من المغردين مع الصور حيث علق عبدالمجيد العُمري بقوله: “حفظ الله معالي الشيخ صالح آل الشيخ ونفع الله به ومن أقوله المأثورة: إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله جل وعلا للعبد وقد صح عن النبي ﷺأنه قال:(من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) فدل الحديث بمنطوقه على أن من تفقه في الدين وكان فقهه نافعاً أنه من علامات إرادة الله به الخير.

وغرد عبدالرحيم البخيت قائلا: “لله دره ليت معاليه يكون له دروس في الحرمين الشريفين وقت الأجازات أو وقت حضور معاليه لمكة والمدينة النبوية فهو مكتبة من علم المتنقل جزاه الله خيرا وأطال في عمره على الطاعة”.

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