الحكومة توافق على ورقة الإصلاحات وموازنة 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

وافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس، على ورقة الحريري الإصلاحية وعلى موازنة 2020، التي تضمنت العديد من البنود الإصلاحية، أبرزها: الإعلان عن إقرار خفض الموازنة بعجز 0.6 في المئة من دون ضرائب جديدة، ومساهمة المصارف اللبنانية بخفض العجز، إلى جانب مشروعي قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، فضلاً عن خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، فيما أكد الحريري دعمه لمطلب الحراك الشعبي بإجراء انتخابات مبكرة.

وأقرت الحكومة بعد نقاش مستفيض الورقة التي تقدم بها الحريري خطة إنقاذ إصلاحية لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، كما أقرت موازنة 2020 التي تقدم بها وزير المال علي حسن خليل كما هي.

وقال الحريري فور انتهاء الجلسة الحكومية: إنني منذ أن بدأت هذه المسؤولية، وأنا أقول للشركاء «إن هدف الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس، وهذه الكرامة تأتي من الشعور بالسيادة والحرية والاستقلال، وأن يكون للناس خدمات أساسية وطبابة وضمان»، مبيناً «إننا أمنّا خطوات ضرورية لتحقيق هذا الهدف. منذ 3 أيام لم تكن هذه الخطوات».

وقال «أعطيت شركائي مهلة 72 ساعة، وأنا لم أطلبها من الشباب من الشارع. أنا في خدمتهم، وهم من يعطون المهل». وأوضح أن «هذه المهلة للشركاء كي يسيروا بالحد الأدنى من الإجراءات الضروريّة المطلوبة منذ سنتين، منها إجراءات في الموازنة، ومنها من خارجها».

وأوضح الحريري أن من أهم هذه الإجراءات: أن تكون الموازنة بعجز 0.6 في المئة ومن دون أي ضرائب جديدة على الناس، وأن يسهم «مصرف لبنان» والمصارف في خفض العجز 5 آلاف ومئة مليار ليرة، خفض 50 في المئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، خفض موازنة «مجلس الإنماء والإعمار» 70 في المئة، إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة، 20 ملياراً إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

وذكر أن من الإجراءات أيضاً إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وسنطلب من المحامين التعاون معنا، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تركيب «سكانرز» على المعابر لمكافحة التهريب، إلغاء وزارة الإعلام فوراً، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، فضلاً عن تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وتسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من «سيدر» خلال ثلاثة أسابيع.

وتوجّه إلى المتظاهرين، قائلا: «هذه القرارات ربما لا تحقّق مطالبكم، ولكن تُحقق ما أطالب به منذ سنتين. هذه القرارات ليست للمقايضة لوقف التظاهر، فهذا القرار أنتم تتخذونه، ولا أسمح لأحد بأن يهدّدكم، وواجب الدولة أن تحميكم».

وقال: «أنتم البوصلة، وحراككم حرك الحكومة وأوصل إلى هذه القرارات». كما توجه الحريري إليهم بالقول: «أنتم تطالبون بكرامتكم الوطنية والفردية بفرص عمل وخدمات أساسية وضمان وأمان واحترام صوتكم. صوتكم مسموع وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي المطلوب، فأنا معكم كسعد الحريري».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في مستهل الجلسة أن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً. ومع إقرار الموازنة وقع الرئيس عون على الفور مرسوم إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب.