مخطط استيطاني للاستيلاء على 700 دونم في الضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، مخططاً استيطانياً جديداً للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال الناشط الفلسطيني في مقاومة الاستيطان بشار صادق، إن سلطات الاحتلال وزعت خريطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة «ب» في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شمال غرب قريوت، لصالح مستوطنة «عيليه».

وأشار إلى أن الأراضي التي شملها المخطط أصبحت تعرف باسم «مناطق تنسيق»، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي الكامل لمخططاتها الاستعمارية التوسعية أبشع استغلال، وهي ماضية في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وماضية في تعميق نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة إلى تجمعات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، في وقت نظم فيه مئات المستوطنين مسيرات استفزازية في أزقة البلدة القديمة بالتزامن مع اعتقال شرطة الاحتلال 4 فلسطينيين على الأقل في القدس. واعتدى عناصر من شرطة الاحتلال على فلسطينيات بالقرب من المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 122 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، من باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال. وأشارت إلى أن 762 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى أمس الأول الأحد.

وبالتزامن مع اقتحام الأقصى، اعتقلت شرطة الاحتلال عدداً من المصلين واستدعت آخرين للتحقيق. وقالت دائر ة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن شرطة الاحتلال اعتقلت اثنين من المصلين من داخل مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من الأقصى، كما اعتقلت طارق داعور وعايدة الصيداوي في منطقة باب السلسلة في الجدار الغربي للمسجد. وأضافت أن الاحتلال اعتدى على عدد من الفلسطينيات في منطقة باب السلسلة؛ ما أدى إلى إصابة إحداهن في الرأس. كما استدعت إحدى الفلسطينيات للتحقيق.

وتزامن ذلك مع مسيرات استفزازية واسعة نظمها مئات المستوطنين في أزقة البلدة القديمة في القدس وبخاصة شارع الواد القريب من المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال، 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم طفل، في حين هاجم عشرات المستوطنين، قاطفي الزيتون في عدة مناطق بين قريتي «قصرة» و«جالود» جنوب مدينة نابلس، كما حطم المستوطنون زجاج 4 مركبات، وهاجموا منزلاً غير مأهول بالسكان يعود للمواطن توفيق الشوبكي. (وكالات)