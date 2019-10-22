شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم شحنة أدوية لمستشفى ردفان العام في لحج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، شحنة أدوية لمستشفى ردفان العام، في محافظة لحج اليمنية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها بإشراف «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي. وتهدف الشحنة إلى دعم القطاع الصحي في مواجهة مرض الكوليرا في مديرية ردفان بلحج. وعبّر مدير مكتب الصحة العامة بمديرية ردفان الدكتور أوسان فضل علي عن شكره لهذه اللفتة الكريمة والإنسانية ل«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي.

من جهته، أشار منسق محافظة لحج عبد الإله الردفاني إلى أن شحنة الأدوية والسوائل الوريدية تأتي تلبية سريعة من الإمارات لمناشدات أطلقها المواطنون بالمحافظة اليمنية؛ إثر انتشار وباء الكوليرا في المديرية. وكانت الإمارات سيّرت شحنات أدوية لمكتب الصحة بمحافظة لحج خلال الأشهر الماضية، ونفذت حملات نظافة ورش رذاذي في مديريتي لحوطة وتبن.

(وام)

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