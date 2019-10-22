نهيان بن مبارك يشارك في تنصيب الرئيس الإندونيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب جوكو ويدودو، ونائب الرئيس الدكتور معروف أمين، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هنأ وزير التسامح الشعب الإندونيسي بهذه المناسبة السعيدة، والتي تمثل إنجازاً حقيقياً لإندونيسيا حكومة وشعباً، مشيداً بما تتمتع به من قدرات هائلة وما تتمتع به من استقرار، ونقل تهنئة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للرئيس الإندونيسي ونائبه، مؤكداً الرغبة المشتركة للبلدين في تطوير علاقات التعاون بينهما في المجالات كافة.

وقال: إنها لمناسبة غالية لجمهورية إندونيسيا الصديقة التي تحتفلون فيها، بتنصيب الرئيس جوكو ويدودو، ونائب الرئيس الدكتور معروف أمين، بما يمثله ذلك من دليل واضح على حيوية دولتكم العزيزة.

وأضاف: «يشرفني أن أنقل تهنئة وتقدير قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى حكومة وشعب إندونيسيا الصديقة، وتمنياتهم بأن تظل هذه الدولة المرموقة قوية بأبنائها وبناتها».