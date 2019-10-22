«كهرباء الشارقة» تستبدل 165 ألف عداد ذكي بالإمارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود محسن

استبدلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أكثر من 165 ألف عداد ذكي بعدادات ميكانيكية قديمة، لجميع المنشآت بإمارة الشارقة، كما تعمل بجانب استبدال العدادات، على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لصيانة لوحات التوزيع، بهدف توفير الأمن والسلامة لسكان الإمارة، كما يجري إحلال جميع العدادات القديمة واستبدال أخرى ذكية بها في المناطق التجارية والصناعية، بمعدل يومي يتراوح بين 400 إلى 600 عداد للاستفادة من مميزاتها.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة تتضمن التحول الذكي في الشبكات ومنظومة العدادات الذكية، لتقديم الخدمات لأكثر من 450 ألف مشترك، وربطها بنظام القراءة عن بعد، بهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين، ودقة القراءة للعداد وإجراءات حساب الفاتورة، وتقليل الفاقد وتوفير الطاقة، مشيراً إلى تركيب أكثر من 165 ألف عداد ذكي في مختلف مناطق إمارة الشارقة حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.



مميزات العدادات



وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتغيير العدادات القديمة في المناطق المختلفة في إمارة الشارقة، سواء المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، كما أن استبدال العدادات في شبكتي الماء والكهرباء يتم وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة للانتهاء من عملية الاستبدال وتطوير الخدمات، مبيناً أن العدادات الذكية تستطيع قراءة فواتير المياه والكهرباء لحظياً، ويمكن للهيئة من خلالها اكتشاف أسباب ارتفاع الفواتير لدى المستهلكين، والكشف عن التسرب في شبكة المياه، واحتساب كمية إسراف المستهلكين من الماء يومياً.

وأوضح أن مشروع العدادات الذكية يهدف إلى تطبيق حلول شاملة عالية الاعتماد، وقابلة للتطوير وتكون ملائمة للشبكة، وتحقيق المعايير القياسية على جميع المستويات، وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية التي تناسب متطلبات الهيئة والمشتركين، إضافة إلى تقييم الحلول التقنية في المشروع التي تناسب البيئة والظروف التشغيلية في المنطقة، وإعداد مواصفات تفصيلية لتحقيق الأهداف على المدى القصير والطويل، والتأهيل المسبق للشركات في تنفيذ مشروع العدادات الذكية.

وأكد أن العدادات الذكية تحقق العديد من المزايا والفوائد للطرفين الهيئة والمشتركين، حيث تتميز بمساعدة الهيئة في الحصول على نتائج دقيقة، وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك، وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بعد، نتيجة لأن هذه العدادات لا تتعرض للأعطال، لعدم وجود أجزاء ميكانيكية فيها، ويعتبر مشروع تركيب العدادات الذكية، مشروعاً نموذجياً، وهو أحد المشروعات الطموحة.

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أنظمة متطورة



وأوضح ياسر الشيري مدير مكتب العدادات الذكية أن الهيئة تعمل بالتوازي مع هذا المشروع على ربط العدادات الذكية مع أحدث الأنظمة العالمية «نظام البنية التحتية المتطورة للعدادات الذكية»، مبيناً أن الهيئة ماضية في تقديم خدمات تفاعلية، تسهل على المشتركين الوقت والجهد، وتمكنهم من الدخول إلى حساباتهم على موقع الهيئة، والتعرف إلى خدمات الاستهلاك والمبالغ المستحقة للدفع لحظياً.

وأشار إلى أنه مع استبدال العدادات الذكية بالعدادات القديمة يتم إجراء صيانة للوحات التوزيع القديمة ومخاطبة مالك العقار، أو المكتب العقاري المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تتضمن تركيب قواطع كهربائية، وتعديل وضع لوحة التوزيع والتمديدات الكهربائية غير النظامية، وتعديل وضع الأحمال الكهربائية الإضافية، بالتنسيق مع قسم الدراسات، مؤكداً أن هذه التعديلات تتم عن طريق القسم التجاري أو مقاول معتمد من الهيئة لضمان الجودة والأمن والسلامة.



المناطق المنجزة



وبين أنه تم إنجاز العمل باستبدال جميع العدادات في عدد من المناطق والمباني مثل قناة القصباء، مطار الشارقة الدولي، جميع المنشآت الحكومية وجميع المصانع الكبيرة، والمدينة الجامعية، وجارٍ العمل في المنطقة الصناعية رقم 6، حيث استبدل 50% من العدادات القديمة، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة، حيث تم إنجاز 20%، والمنطقة الحرة بالحمرية، حيث استبدل 90% من العدادات فيها، إضافة إلى جميع الطلبات الواردة لمراكز الخدمات.