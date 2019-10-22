حميدتي: مستعدون لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم

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عماد حسن

وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في البلاد، أمس الاثنين، على وثيقة تنفيذ وقف الأعمال العدائية، فيما انطلقت في الخرطوم، وعدد من الولايات مواكب جماهيرية حاشدة دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحياء الذكرى 55 لثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول المجيدة.

ووقع الوثيقة في بجوبا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتي»، ممثلاً عن الحكومة، والهادي إدريس ممثلاً عن «الجبهة الثورية»، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد».

وقال «حميدتي»، إن السلطات «مستعدة لاتخاذ قرارات «كبيرة» لصالح الشعب مضيفاً: «شركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام؛ لأن السلام هو الهدف الأساسي للحكومة وسيفتح طريقاً جديداً أمام البلاد»، وناشد المجتمع الدولي دعم العملية.

وقال القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان، إن السودان وافق على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي مزقتها الحرب في البلاد للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، في إطار خارطة طريق جديدة تتيح استئناف محادثات السلام المتوقفة.

وتشمل خارطة الطريق اتفاقاً على وقف الأعمال العدائية، كما اتفقت الأطراف على استئناف المحادثات بعد أسبوعين.

وانطلقت في الخرطوم، وعدد من الولايات، أمس، مواكب دعت إليها قوى التغيير، لإحياء ذكرى ثورة أكتوبر، وأغلق الجيش كل الطرقات المؤدية إلى القيادة العامة، وسط العاصمة، ودعا للابتعاد عن المقار العسكرية التابعة له.

وحسب قوى التغيير فإن المواكب استهدفت دعم الحكومة الانتقالية، واستكمال الثورة، وتفكيك النظام البائد، وتصفية رموز حزب «المؤتمر الوطني» في مؤسسات الدولة، وتحقيق مهام الثّورة المتمثّلة في القصاص العادل لشهداء مجزرة القيادة العامة، وحلّ جميع النقابات والاتحادات المهنية. وقال البيان: «إنّه ورغم إرغام الشعب السوداني لرأس النظام على التنحي، إلاّ أنّ ترسانة النظام الأمنية وقوانينه وكوادره الفاسدة ما زالت تعمل على قطع الطريق أمام الثورة الظافرة، وتعطيل تحقيق أهدافها في التغيير الجذري والشامل والحرية والسلام والعدالة».

واستبق الجيش التظاهرات ببيان على لسان الناطق الرسمي العميد الركن عامر محمد الحسن، يدعو لإبعاد المواقع العسكرية عن التظاهرات والمسيرات والمواكب السياسية. وأصدر النائب العام تاج السر الحبر توجيهات تقضي بحماية مواكب أكتوبر.