إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعد الإيجار التمويلي للعقارات أحد منتجات التمويل التي تقوم بمقتضاه جهة التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشراء العقار الذي يريده العميل، ومن ثم تؤجّره له مقابل دفعات إيجارٍ شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية العقار للمستأجر بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغٍ محدد أو بالهبة أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو غير ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد دون الإخلال بأحكام تملّك العقارات لغير السعوديين.

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