التدخين والشيشة وراء الإصابة بضغط الدم

جدة - عمرو شويل د. عبدالله الذيابي

ظاهرةُ ارتفاعِ ضغطِ الدم من الأمراض الشائعة في المملكة،حيثُيصيبُقرابةَ51.2% من الفئة العمُرية 55-64، وقرابةَ 5 مليون شخص لديهم ارتفاع ضغطما قبلَ الإصابة بالمرض، بحسب تقرير وزارة الصحة السعودية.

وممّا لا شكَّ فيه أنَّ التدخينَ والشيشة وتناولَ القهوةِمن العوامل المؤثرة على ضغط الدم لدى الأشخاص الطبعيين (الأصحّاء) والمرضى، وكذلك تؤثر على دقة نتيجة قياس الضغط سوًا في عيادة الطبيب أو في المنزل.

ويؤدي التدخين لارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحّاءلفترة قصيرة، وذلك مع كل سيجارة يتناولها المدخِّن، والارتفاع في الضغط الانقباضي قد يصل إلى قرابة 15 ملليمتر زئبق مدة 15 دقيقةً بعد تدخين السيجارةالواحدة. كما أنّ التدخينَ السلبيَّيؤدي كذلك إلى ارتفاع الضغط لكن بشكلٍ أقل، أما السيجارة الإلكترونية، فقد تؤدي إلى ارتفاعٍ طفيفٍ أو لا يكون لها أثرٌ على الضغط، لكن لابدّ من المزيد من الدراسات الطبية حول هذه القضية.

ويُعدُّ تأثيرُ الشيشة مشابهًا لتأثير السجائر على ضغط الدم، أو ربما أكثر ضررًا، حيثأوضحَتْ إحدى الدراسات أن تدخين الشيشة مدة 15-30 دقيقة ترفع الضغط الانقباضي قرابة 3-16 ملليمتر زئبق والضغط الانبساطي قرابة 2-14 ملليمتر زئبق ولفترة مؤقته.

وعلى الرُّغم من الفوائد الصحية المتعددة من تناول القهوة، إلا أنها قد تؤثرعلى الضغط بشكل مؤقتولم يثبتْ علميًّا أنها سببٌ للإصابة بالضغط على المدى الطويل. ويختلف درجة ارتفاع مستوى الضغط بعد تناول القهوة من شخصٍ لآخرَ وبحسب نوع القهوة ومدى تركيز الكافيين، إذ أنَّ الأشخاصَ المعتادين على شرب القهوة يكون ارتفاع الضغط لديهم أقلَّ من غير المعادتين عليها.والقهوة ترفع الضغط الانقباضي من 3-15 درجة خلال قرابة ساعتين بعد تناول المشروب ثم بعد ذلك ينخفض الضغط إلى مستواه الطبيعي، بحسب إحدى الدراسات.ولهذا يُنصح مرضى ارتفاع الضغط بالاعتدال في تناولها وتجنبها مدة ساعة قبل قياس الضغط من أجل دقة أفضل.

وأخيرًا،للتمتع بصحةٍ أفضلَ، يُنصح بتجنب التدخين الإيجابيوالسلبي سوًا للسجائر أوالشيشة للجميع وخصوصًامرضى الضغط، بالإضافةللاعتدال في تناول القهوة.كذلكلمعرفة مستوى ضغط الدم بشكل أدق، لابد من تجنبِ تناول المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والامتناع عن تدخين السجائر والشيشة مدة ساعة على الأقل قبل فحص الضغط.